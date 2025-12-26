В Петербурге почти половина жителей увеличила траты на овощи и фрукты в 2025 году

Петербуржцы за последний год увеличили расходы на фрукты и овощи как в пересчете на месяц, так и на неделю. Рост трат связывают преимущественно с увеличением потребления в целом, трендом на ЗОЖ и инфляцией. Петербург вошел в топ-5 регионов с наибольшей долей жителей, чья статья расходов на эту продукцию выросла за последний год, свидетельствуют данные исследования аналитиков производителя яблок «Золотое-Молодое», результатами которого в компании поделились с «Ъ Северо-Запад».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, в среднем петербуржцы тратят на фрукты и овощи от 4,5 до 6 тыс. рублей в месяц, или по 1,1-1,5 тыс. рублей в неделю. Годом ранее аналогичный показатель, по оценкам респондентов, составлял в среднем 3,5-4,5 тыс. рублей в месяц.

О росте расходов на фрукты и овощи за последний год сообщили 49% опрошенных, при этом каждый пятый отметил, что его траты выросли существенно — более чем на 20%. Еще 35% заявили, что уровень расходов остался примерно на прежнем уровне, и лишь 16% указали на сокращение бюджета на свежие продукты.

В числе самых потребляемых фруктов, которые входят в постоянный рацион респондентов, вошли бананы (84%), яблоки (81%), лимоны (77%), апельсины (72%) и виноград (72%). В свою очередь, в топ-5 овощей ожидаемо попали картофель (91%), капуста (88%), морковь (82%), свекла (77%) и огурцы (71%).

Андрей Цедрик