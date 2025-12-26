Рябков заявил о реальном приближении к решению украинского конфликта

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» заявил, что стороны действительно приблизились к решению украинского конфликта.

«Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению, но от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — сказал Сергея Рябков.

Этот рывок, по его словам, придется делать «в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать».

Накануне представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в переговорном процессе с США по украинскому урегулированию «наблюдается медленное, но верное продвижение вперед». По ее словам, российская сторона готова продолжать работу «в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже».