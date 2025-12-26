Отца погибшего бойца СВО из Нефтекамска обманули на 12,5 млн рублей

Ленинский районный суд Уфы заключил под стражу до 17 февраля 23-летнего жителя Новосибирска, которому вменяется хищение 12,5 млн руб. у отца погибшего на СВО военнослужащего из Башкирии. Фигуранту дела предъявлено обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, мошенники по телефону сообщили 66-летнему жителю Нефтекамска, что он якобы финансирует незаконную деятельность, а для сохранения средств их необходимо передать курьеру. 10 октября обвиняемый дважды приезжал к дому пенсионера и забрал у него 12,5 млн руб., которые потерпевший получил как выплаты за гибель сына.

Майя Иванова