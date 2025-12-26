Приставы заходят на взлетную полосу

ФССП может обратить взыскание на имущество ООО «Аэропорт Березники» Александра Флегинского, которое управляет имущественным комплексом одноименного бывшего аэропорта, из-за задолженности перед ФНС. Речь идет о земельном участке под объектом площадью свыше 192 тыс. кв. м, который не эксплуатируется в качестве гражданского аэродрома уже много лет. С заявлением о взыскании имущества приставы обратились в суд. Знакомые с позицией ответчика источники говорят, что сумма долга несоизмерима с требованиями заявителя. Эксперты полагают, что при отсутствии другого имущества у должника на этот актив может быть обращено взыскание.



Исковое заявление Анастасии Калашниковой к ООО «Аэропорт Березники» зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 25 декабря текущего года. Суть требований в карточке дела на сайте «Электронное правосудие» пока не раскрыта. Из информации других арбитражных дел следует, что госпожа Калашникова является сотрудником специализированного отдела судебных приставов по Пермскому краю главного межрегионального управления ФССП РФ. Как предполагают собеседники «Ъ-Прикамье», приставы пытаются взыскать долг по исполнительному производству за счет имущества ООО.

Стоит отметить, что весной этого года представители того же подразделения ФССП обращались в Соликамский городской суд с требованием обратить на взыскание на земельный участок березниковского аэропорта. Речь идет о земельном участке площадью 192,6 кв. м. В обосновании требований указано, что на исполнении ФССП находится сводное исполнительное производство в отношении общества о взыскании с него 2,29 млн руб. В определении говорится, что земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимости принадлежит юрлицу и используется в предпринимательской деятельности. Так, суд пришел к выводу, что возникший спор носит экономический характер, поэтому должен быть рассмотрен арбитражным судом. Производство по гражданскому иску было прекращено.

ООО «Аэропорт Березники» управляет имуществом бывшего аэропорта. Регулярные рейсы из Березников не выполняются с 2001 года — объект исключен из федерального реестра гражданской авиации. Асфальтобетонная полоса аэропорта длиной 1,5 тыс. м была рассчитана на прием воздушных судов весом до 30 т. Потом она периодически использовалась для нужд малой авиации. В сервисах для планирования полетов объект указан как «заброшенный аэродром». В 2008 году имущественный комплекс аэропорта приобрел пермский бизнесмен, бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский. В разное время рассматривались варианты возобновления работы аэропорта по приему и выпуску воздушных судов, но в итоге они не были реализованы. В 2023 году ФНС добивалась банкротства ООО «Аэропорт Березники», но предприятие расплатилось с долгами. После этого господин Флегинский рассматривал возможность создания на базе бывшего аэропорта логистического центра.

На 26 декабря текущего года в базе данных федеральной службы судебных приставов в отношении ООО «Аэропорт Березники» возбуждено 11 исполнительных производств. Общая сумма долга компании составляет 1,97 млн руб. Из них 1,82 млн руб.— перед федеральной налоговой службой.

Источник, знакомый с позицией Александра Флегинского, пояснил, что пока не в курсе нового иска. При этом он полагает, что если приставы действительно хотят обратить взыскание на земельный участок бывшего аэропорта, то в этих требованиях суд должен отказать. «Сумма задолженности небольшая, поэтому такие требования явно несоизмеримы»,— отмечает он. Cобеседник предположил, что речь идет даже не о взыскании основной суммы долга, а о пенях. Также он рассказал, что у бизнесмена есть планы по развитию территории бывшего аэропорта, но они могут быть реализованы только в долгосрочной перспективе. Их подробности собеседник не раскрыл.

Директор АО «Авиакомпания “Геликс”» Вадим Балдин полагает, что с точки зрения развития бизнеса в сфере авиации перспектив у бывшего аэропорта Березников в ближайшем будущем нет. «С другой стороны, этот объект важен для государственных интересов, поэтому, считаю, он должен быть в работоспособном состоянии»,— говорит господин Балдин.

По словам управляющего партнера юридической компании «Энсо» Алексея Головченко, возможность обращения взыскания на имущество аэропорта за долг в 1,9–2,5 млн руб. существует, если у ООО «Аэропорт Березники» нет иного ликвидного имущества, несмотря на несоразмерность стоимости актива. Юрист отмечает, что арбитражная практика и Верховный суд РФ допускают такую меру с возвратом остатка выручки должнику после погашения долга (имеется в виду то, что останется после продажи актива). «Пристав может обосновать позицию отсутствием других активов должника для взыскания, а также активными исполнительными производствами. В то же время аргументы ООО, вероятно, будут обосновываться в основном несоразмерностью ареста, наличием альтернативного имущества или малой ликвидностью актива»,— считает господин Головченко.

Анастасия Леонтьева