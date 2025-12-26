Осужденному члену банды Басаева дали шесть лет за нападение на сотрудника ФСИН

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в дезорганизации деятельности исправительной колонии Моулды Хабаева. Его приговорили к шести годам строгого режима с учетом прошлого приговора. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Хабаев с 2024 года отбывал в колонии № 6 (ИК-6) пятилетний срок по аналогичной статье. В сентябре прошлого года он напал на сотрудника учреждения и ударил его кулаком в грудь. Причиной стал отказ охранника выдать осужденному исламский молитвенный ковер. При этом ковер запрещено выдавать заключенным по правилам внутреннего распорядка ИК.

Суд пришел к выводу, что своими действиями подсудимый «причинил физическую боль и нравственные страдания» потерпевшему. Обвиняемый не признал вину.

Моулды Хабаев — бывший член банды Шамиля Басаева. В 2013 году ему дали 14 лет строгого режима за участие в нападении на Буденновск в июне 1995 года. До 2009 года террорист скрывался в Грозном под чужим именем.

