Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в мошенничестве в Узбекистане

Коллпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 1 февраля 2026 года уроженца Узбекистана Фирдавса Исматова, разыскиваемого на родине по обвинению в мошенничестве и даче взятки должностному лицу (п. б ч. 2 ст. 168, ст. 211 УК Республики Узбекистан). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Фигуранта задержали в Петербурге 24 декабря. По данным иностранных правоохранителей, в июне 2024 года он обманул другого гражданина Узбекистана, пообещав выдать ему кредит через своего знакомого, работающего в банке. За это он, по версии следствия, взял у потерпевшего 1,2 тыс. долларов США, не выполнил обещание и потратил деньги по своему усмотрению.

Фирдавс Исматов будет содержаться в СИЗО-1 до решения вопроса о выдаче компетентным органам Республики Узбекистан, отмечается в сообщении.

Артемий Чулков