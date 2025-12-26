Экс-чиновнику вынесли приговор за фиктивную проверку новостроя в Балакове

Бывший сотрудник управления государственного строительного надзора Саратовской области Иван Сысоев осужден за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при приемке многоквартирного дома на ул. Титова, 42 в Балакове. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Дело связано с деятельностью компании «Мишуткин дом +», ранее признанной недобросовестным застройщиком. Директор компании, Наталья Долгошеева, уже получила пятилетний срок колонии за мошенничество с деньгами дольщиков.

Следствие установило, что Сысоев в 2022 году, работая в областном минстрое, не провел надлежащую проверку, выдал заключение о соответствии дома проектной документации. В действительности, в здании не было электроснабжения, газоснабжения, отопления, межкомнатных перегородок, а вентиляционные системы не работали. На основании этого заключения в 2023 году дом был введен в эксплуатацию с выявленными недостатками. Действия чиновника нарушили права 40 собственников квартир.

Суд приговорил чиновника к году принудительных работ с удержанием части заработной платы в пользу государства.

Нина Шевченко