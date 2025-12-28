«Как говорится, храни вас Бог и свердловская полиция»

Просить подарок у Деда Мороза во взрослом возрасте может быть странно, но если очень хочется, то можно. «Ъ-Урал» спросил у известных уральцев, какой подарок они хотят получить в следующем году и в карьере, и в личной жизни. Но кажется, что у всех, и не только у опрошенных, загадано одно желание. Подробнее — в рубрике «Прямая речь».

Фото: Марина Молдавская

Артем Жога, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе:

— В 2026 году заканчивается мое обучение по программе «Время героев». Проект очень многое мне дал, хочу успешно защитить выпускную работу. Планирую продолжить знакомство с регионами Уральского федерального округа и вновь проехать на мотоцикле по городам Урала, чтобы познакомиться с новыми местами, людьми и традициями. Что касается подарков, то лично для меня лучший подарок — это здоровье моих родных и, конечно, благополучие и процветание нашей Родины.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

Я бы хотела от нового года просто победы. Потому что я много занимаюсь этим по работе и ощущаю каждое направление, где находятся наши бойцы, вы не представляете, сколько писем от них нам поступает. Мне нужна победа.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик»:

— В новом году хочется одного — чтобы появилась легкость. Последние годы прошли в постоянном напряжении, рваном графике, с большой нагрузкой. Если год позволит работать спокойнее, без той интенсивности, что была раньше, это уже будет хорошо. 2026 год, очевидно, будет непростым. Это будет год и вызовов, и возможностей. Главное — чтобы можно было спокойно реализовывать проекты, не сталкиваясь с резкими внешними изменениями.

Если говорить о личном, то хочется больше легкости и времени для семьи и себя. В этом году его практически не было — все уходило на работу.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Николай Коляда, режиссер, основатель Коляда-театра:

— Хочется многое успеть сделать: выпустить свое собрание сочинений до 20-го тома, со студентами сделать много хороших спектаклей, поставить несколько хороших спектаклей у себя в театре. Скоро мы начнем прием заявок на фестиваль «Коляда-Plays». Он должен состояться и обязательно состоится, во что бы то ни стало, хотя мне уже сказали, что на него дается не 3 млн руб., как раньше, а около 400-500 тыс. руб. Ну, соберем деньги — фестиваль все равно состоится. Хочется написать еще пару пьес, хороших. Хочется быть здоровым, и чтобы все были живы: и мои близкие, и мои друзья, и мои знакомые, и мы.

Хочется, чтобы перестали гибнуть люди, но от меня это не зависит. А что зависит, то я постараюсь сделать. Будем жить, будем надеяться. С Новым годом вас, с наступающим, будьте здоровы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дмитрий Нисковских, глава Сысертского муниципального округа:

— В сегодняшней ситуации у меня одно желание, как у человека и главы — это чтобы как можно быстрее наступил момент победы в специальной военной операции, и наши ребята, которых с нетерпением ждут друзья, родные, близкие, семьи, вернулись домой. Это самое важное и ценное, чтобы я хотел бы в 2026 году и для себя, и для Сысертского муниципального округа, других более важных желаний нет и быть не может.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Максим Марамыгин, директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ:

— Как директор института хочу, чтобы была экономическая стабильность и чтобы начала расти гражданская промышленность, а не только военная. Себе лично я ничего хочу, у меня все есть. А так хотелось бы, чтобы уже наступил мир.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сергей Нетиевский, шоумен:

— Аппарат для сна. Чтобы ты его включил и сразу выспался. Алкоголь и наркотики не предлагать!

Фото: предоставлено В. Н. Горелых

Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области:

— Себе, своим родным и друзья желаю крепкого уральского здоровья, терпения, душевного и семейного благополучия, а всем землякам свердловчанам веры в нашу скорейшую победу на фронте и мирного неба над головой, чтобы все россияне не знали, что такое горе и боль. Кроме того, всем отличных праздничных каникул и, как говорится, храни вас Бог и свердловская полиция. С Новым 2026 годом и Рождеством Христовым!

Фото: соцсети Александра Лакедемонского

Александр Лакедемонский, главный редактор «Областной газеты»:

— Самые ценные в эмоциональном плане подарки — которых ты не ждешь по факту, но при этом люди, которые их тебе дарят, в части их содержания попадают в твои ожидания. Один такой я получил буквально сегодня, и до сих пор радуюсь и хвастаюсь перед коллегами. Ожидания от будущего года у меня большие и серьезные, но самое главное из них, и говорю это совершенно без пафоса — это победа и мир.