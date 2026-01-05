Дед Мороз срок принес

В 2025 году в Татарстане были вынесены приговоры по громким уголовным делам против чиновников. Бывший глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов был освобожден от наказания, экс-руководитель ЗАГС Татарстана получила условный срок. В прошлом году перед судами предстали некоторые бывшие чиновники. Экс-глава Нижнекамского района Рамиль Муллин обвиняется в хищении более 35 млн руб. на рекрутинг военнослужащих, а с бывшего руководителя Актанышского района Энгеля Фаттахова хотят взыскать 650 млн руб. «Ъ Волга-Урал» вспоминает, как это было.

Главные уголовные дела против татарстанских чиновников в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Водители довезли до суда

В 2025 году завершилось уголовное дело против главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Сначала в июле 2025 года Верховный суд Татарстана постановил взыскать с фигуранта и его семьи 437 млн руб. Суд установил, что расходы Сергея Миронова и его родственников на покупку недвижимости не соответствовали заявленным доходам. Как сообщил источник «Ъ Волга-Урал», в доход РФ взыщут две тыс. нежилых квадратных метров в «Салават Купере», квартиру на ул. Серова, ряд жилых и нежилых помещений на ул. Малая Крыловка и Горьковском шоссе, а также земли в ДНТ «Миляш».

Примерно через неделю после решения Верховного суда Советский суд Казани освободил Сергея Миронова от наказания в виде двух лет лишения свободы, так как фактически он уже отбыл их в СИЗО. Согласно материалам дела, господин Миронов поручил фиктивно трудоустроить четырех человек в МУП «ДРЭУ Кировского района Казани», занимающегося обслуживанием дорожных работ. По версии следствия, бывший глава двух районов Казани таким образом хотел компенсировать сверхурочную работу собственных водителей, которых задерживал по личным делам и обещал доплаты за переработки.

Следствие также считало, что Сергей Миронов согласовал незаконную перепланировку помещений своей матери под «Пятерочку», в результате чего был причинен ущерб на общую сумму 2,6 млн руб. и нарушены права жильцов многоквартирного дома.

Ни сторона защиты, ни сторона обвинения с приговором суда не согласились и обратились в Верховный суд Татарстана. Адвокаты Сергея Миронова просили полностью оправдать фигуранта, которого признали виновным по трем эпизодам ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и одному эпизоду ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Верховный суд Татарстана оставил приговор без изменений.

Из кресла на нары

В августе СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела против экс-заместителя премьер-министра Татарстана и бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Фигуранта обвиняют в нескольких эпизодах получения взяток на 26 млн руб. и превышении должностных полномочий. По данным следствия, Энгель Фаттахов вынудил директора ООО «Чишма» передать имущество организации, среди которого были строения, спецтехника и скот на сумму почти 157,7 млн руб. в пользу ООО «Агрофирма Чишма», которой владеет бывший чиновник. Фигурант находится под арестом.

По информации «Ъ Волга-Урал», в ходе следствия на имущество бывшего вице-премьера и его жены в размере 173,2 млн руб. был наложен арест, в том числе на квартиру за 15,8 млн руб., 27 единиц спецтехники за 69,6 млн руб., столешницу за 94 тыс. руб. и др.

Прокуратура Татарстана также направила иск в суд с требованием обратить в доход государства активы Энгеля Фаттахова и его семьи на 650 млн руб. В перечень спорного имущества входит недвижимость в Казани и Актанышском районе.

Брак по расчету

Бывшая глава Управления ЗАГС республики Гульшат Нигматуллина получила четыре года условного срока. По данным следствия, фигурантка поручила своим экс-подчиненным — заместителю Ренату Ахметзянову и главному бухгалтеру Ландыш Шарафутдиновой — собрать с 25 сотрудников районных ЗАГСов премии, полученные за перевод актовых записей с латинской графики на русский язык. После этого Гульшат Нигматуллина присвоила себе 16,4 млн руб.

Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова также получили условные сроки: по 1 году 8 месяцам и 1 году 6 месяцам соответственно. Фигуранты признали вину и дали показания против бывшей главы ЗАГС Татарстана. В последнем слове Гульшат Нигматуллина просила суд о снисхождении и напомнила, что ее 28-летний сын — инвалид второй группы.

Сторона обвинения пыталась обжаловать приговор в Верховном суде Татарстана, однако решение суда первой инстанции оставили без изменения.

Мошенничество с рекрутингом

В декабре в СИЗО был отправлен бывший глава Нижнекамского района и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он покинул должность в апреле, незадолго до задержания руководителя отдела административно-технической инспекции районной администрации Ильдара Сафиуллина, которого заподозрили в присвоении выплат за рекрутинг военнослужащих.

Согласно материалам дела, господин Муллин был в сговоре с предпринимателем Искандером Ахатовым. По данным «Ъ Волга-Урал», Рамиль Муллин и неустановленные лица внесли в акты выполнения работ ложные сведения о том, что предприниматель привлекал контрактников, которые шли на службу сами. Затем Искандеру Ахатову поручили предоставить в банки ложные документы для снятия 65 млн руб. наличными. По версии следствия, 24,7 млн руб. из этой суммы были похищены. По второму эпизоду было похищено еще 11,2 млн руб. Рамиль Муллин свою вину отрицает. В суде он заявил, что надеется на «милость Всевышнего и справедливость правосудия».

Указание начальства

В апреле 2025 года начался суд по уголовному делу против главврача Нижнекамской центральной районной больницы Руслана Валеева, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, господин Валеев в сговоре с лицами из Минздрава республики незаконно поручил утвердить техническое задание на поставку лекарств таким образом, чтобы контракты гарантированно были заключены с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис». В результате больница Нижнекамска заключила контракты с этими фирмами на общую сумму 8,7 млн руб.

Следствие установило, что препараты так и не были поставлены в полном объеме, а Руслан Валеев поручил использовать другие средства для лечения. В результате было сорвано 38 операций, 18 граждан госпитализированы (семь из них — с инфарктом). Сотрудники ЦРБ в Нижнекамске написали обращение в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который взял расследование на личный контроль.

В июне в ходе оглашения показаний Руслана Валеева судья сказал, что указание заключить контракт с компанией «Поликомплекс» дал действующий глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин, который покинул должность на следующий день. Через две недели после отставки в СМИ появилась информация, что господин Миннуллин начал проводить плановые операции в больнице Лисичанска.

Возвращение блудного судьи

В конце декабря перед Верховным судом Татарстана предстал бывший председатель Менделеевского районного суда Ирек Набиев. Фигурант обвиняется по шести статьям: ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества), превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, летом 2017 года Ирек Набиев создал организованную группу, в которую вошли трое жителей Набережных Челнов. Фигурант руководил группой, которая похитила директора компании. После применения насилия обвиняемому было передано право управления юридическим лицом. В результате фигуранты похитили 76 млн руб. со счета организации. Участники группы получили реальные сроки.

Следствие также установило, что в 2016–2019 годах Ирек Набиев получил взятки на сумму 17 млн руб. от предпринимателя из Набережных Челнов за покровительство и совершил мошенничество на 16 млн руб.

Ирек Набиев скрывался от следствия за пределами РФ с 2021 года и три года был в международном розыске. В сентябре 2025 года был задержан в аэропорту Казани. Сейчас он находится под стражей.

Диана Соловьёва