Кадровые перестановки в руководстве Верховного суда завершатся до конца года

Глава уголовной коллегии ВС Владимир Давыдов претендует на должность первого заместителя председателя Верховного суда (ВС). Это следует из повестки внеочередного заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), назначенного на 29 декабря.

Господин Давыдов сменит на этом посту Петра Серкова, чье заявление об отставке ВККС удовлетворила 8 декабря. Примечательно, что еще 16 июля 2025 года господин Серков получил рекомендацию ВККС к новому назначению на этот пост, но председатель ВС Игорь Краснов не стал представлять его кандидатуру президенту. Прием документов на должность первого заместителя председателя ВС завершился в пятницу, 26 декабря.

Владимир Давыдов — представитель «старой гвардии» Верховного суда: он работает там с 1999 года, а с 2014-го является заместителем председателя ВС — председателем Судебной коллегии по уголовным делам. В последний раз был переназначен на этот пост в марте 2025 года.

Освободившееся после назначения господина Давыдова место председателя уголовной коллегии, как следует из анонса заседания ВККС, займет Николай Тимошин, который сейчас возглавляет ВККС.

А на ставший вакантным в ноябре в связи с отставкой Сергея Рудакова пост председателя дисциплинарной коллегии ВС (она рассматривает жалобы судей на дисциплинарные взыскания и решения квалификационной коллегии о прекращении полномочий) рекомендован судья Олег Нефедов. Сейчас он возглавляет судебный состав первой инстанции коллегии по административным делам ВС.

Все три кандидата — единственные претенденты на должности в руководстве ВС, освободившиеся после того, как его в сентябре 2025 года возглавил Игорь Краснов.

Анастасия Корня