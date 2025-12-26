Обвиняемый в поджоге батарейного шкафа в Петербурге пробудет в СИЗО до 24 февраля

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Дмитрия Зайцева, обвиняемого в поджоге батарейного шкафа на участке местности перегона станций «Сортировочная - Рыбацкое». Фигуранта отправили в СИЗО на срок до 24 февраля 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В отношении Зайцева возбудили дело по ч. 1 ст. 205 (два эпизода), ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 УК РФ. По информации следствия, не позднее 2:20 24 декабря он планировал поджечь релейный шкаф для дестабилизации деятельности органов власти. Его заметил электромеханик ШЧ-5 ОАО «РЖД», поэтому злоумышленник скрылся с места преступления.

Позднее в этот же день фигурант пришел к батарейному шкафу на участке перегона станций «Сортировочная - Рыбацкое». Ему удалось реализовать преступный умысел.

Следователи также выяснили, что Дмитрий Зайцев планировал поджечь полицейские автомобили. В ночь на 25 декабря он пришел к седьмому отделу полиции УМВД России по Фрунзенскому району, но не смог осуществить поджог, так как его задержали.

Дмитрий Зайцев признал вину полностью, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд заключил его под стражу.

Татьяна Титаева