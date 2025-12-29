Центр развития ИИ при правительстве оценил внедрение технологии в регионах России

Российские регионы наиболее активно применяют искусственный интеллект в сферах здравоохранения (25% от общего количества ИИ-решений), госуправления (24%) и безопасности (16%), сообщили “Ъ” в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко. Например, ИИ начали использовать для анализа видеозаписей с городских камер. В Красноярском крае благодаря этой технологии среднее время поиска пропавших и разыскиваемых людей сократилось с 20 дней до семи минут.

Центром развития ИИ при правительстве всего было рассмотрено более 400 ИИ-решений субъектов РФ. Более 250 ИИ-решений из их числа были верифицированы и опубликованы на платформе «Цифровой регион».

Среди результатов применения ИИ в сфере безопасности:

в Красноярском крае с начала года задержали подозреваемых по 28 преступлениям и нашли трех пропавших человек;

в Пермском крае каждое третье правонарушение раскрывается с помощью ИИ;

в Рязанской области раскрыто 60 преступлений и задержано 11 людей, находящихся в розыске;

в Липецкой области нашли четырех пропавших подростков;

в Омской области раскрыто 55 преступлений и пресечено более 500 административных правонарушений.

В здравоохранении ИИ применяется для анализа медицинских снимков, дистанционного наблюдения за пациентами и автоматизации документации. Например, на Сахалине используется платформа «Третье мнение» для анализа маммограмм и КТ органов грудной клетки. С помощью нее было проведено почти 80 тыс. исследований.

В сфере госуправления ИИ используется для упрощения работы с документами и запросами граждан. Среди внедренных платформ — «Инфосфера», которая используется в Ханты-Мансийском автономном округе. Благодаря ней время поиска информации сократилось с 4–6 часов до 1–2 минут, время ответов на письма — с 2–4 часов до 10–15 минут, а количество ошибок в документах снизилось на 70%.

В июне при правительстве был создан Центр развития ИИ, который систематизирует все технологии искусственного интеллекта, применяемые в регионах. «У регионов появилось "единое окно", через которое можно не только получить консультацию по внедрению, но и выбрать готовое решение, чтобы пилотировать его у себя»,— сказал Дмитрий Григоренко.