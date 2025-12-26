Путин назвал опыт участников СВО «абсолютно бесценным»

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и государственной программы «Развитие ОПК». На заседании господин Путин назвал «абсолютно бесценным» опыт, полученный армией в ходе СВО.

«Способы ведения военных действий и получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин заявил, что для реализации новой госпрограммы вооружения уже разработан комплекс мероприятий. Он обеспечит, по его словам, «наращивание высокотехнологичных производств с максимальной автоматизацией» и рост производительности труда. В рамках программы президент призвал обратить особое внимание на снижение себестоимости продукции.