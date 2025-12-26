Дело о взятках экс-главы ярославского дептранса поступило в московский суд

В Замоскворецкий районный суд Москвы поступило уголовное дело о взятках, фигурантами которого выступают бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, экс-директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев, его заместитель Олег Ивановский. Также в качестве подсудимых фигурируют бывший заместитель директора департамента транспорта — начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Лидия Кочергаева и супруг экс-главы дептранса Степан Черемных.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Всем, кроме господина Черемных, предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Степана Черемных обвиняют по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что фигурантов задержали в мае 2023 года. По версии следствия, звучавшей в 2023 году, бывший директор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников организовал дачу взяток через фиктивное трудоустройство доверенных лиц Черемных, Прокопьева и Ивановского. Взятки передавались с февраля по май, общая сумма их составила 1,6 млн руб. По мнению следствия, это должно было обеспечить подконтрольному предприятию ООО «Транспорт Ярославии» беспрепятственную работу по автобусным перевозкам в Ярославле. Деньги перечислялись на зарплатные карты подставных лиц (знакомых Черемных), а картами пользовалась сама бывшая чиновница и ее муж.

Дело поступило в суд 23 декабря, предварительное слушание назначено на 29 декабря. Александра Советникова среди подсудимых нет.

