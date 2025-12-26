Астраханские аграрии сократили экспорт продукции в 2025 году

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Астраханской области за январь-ноябрь 2025 года составил 22,5 тыс. тонн. Об этом сообщили в астраханском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК»).

В 2025 году экспорт продукции астраханских АПК сократился незначительно

Фото: Минсельхоз Астраханской области

Фото: Минсельхоз Астраханской области

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем экспорта снизился на 0,9% – в прошлом году было отправлено 22,7 тыс. тонн овощей, фруктов и картофеля.

Ключевыми странами-импортерами продукции из Астраханской области остаются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В Астраханской области зарегистрировано 183 сельскохозяйственных предприятия.

