Самым дорогим направлением для отдыха российских туристов стали Сейшелы

Аналитики сервиса Onlineturs Premium подвели итоги года в премиальном туризме. Лидером по среднему чеку на отдых стали Сейшельские острова (896 тыс. руб.). За ними следуют Мальдивы (718,5 тыс. руб.), Маврикий (570 тыс. руб.) и Куба (520 тыс. руб.)., следует из пресс-релиза (есть у «Ъ»).

При этом рекордсменом по стоимости одной поездки стала Индонезия. Цена самого дорогого тура в эту страну достигла 21 млн руб., что в 53 раза выше среднего показателя. Также в списке эксклюзивных предложений — Мальдивы за 7,8 млн руб., Турция за 3,7 млн руб. и Сейшелы за 3,36 млн руб.

Несмотря на высокие цены, лидером спроса в 2025 году осталась Турция, популярная для отдыха любого бюджета. Средний чек в премиум-сегменте по этому направлению составил около 315 тыс. руб. В первую пятерку по спросу также вошли ОАЭ, Таиланд, Мальдивы и Египет.

Самыми дорогими традиционно были летние месяцы, когда средний чек оказался на 7% выше среднегодового. Стоимость новогодних туров в уходящем году превысила средние значения почти на 30%.