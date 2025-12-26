Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими

В пятницу, 26 декабря, в 16:30 (MSK+1) в Нефтегорском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Duster и Audi A6. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ДТП произошло на 89 км +700 автодороги Самара — Оренбург. В результате столкновения погибли водитель легкового автомобиля Renault Duster и его пассажир. Водитель Audi A6 находится в тяжелом состоянии, доставлен в больницу.

Межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Руфия Кутляева