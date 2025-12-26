Прокурор Прикамья рассказал о перспективах продолжения службы в надзорном органе

В начале следующего года у прокурора Пермского края Павла Бухтоярова заканчивается пятилетний срок в этой должности. В интервью «Ъ-Прикамье», отвечая на вопрос о желании продолжить службу, господин Бухтояров отметил, что прокуроры регионов назначаются указом президента по представлению генпрокурора. По словам прокурора края, 17 февраля следующего года исполняется пять лет с момента его назначения. «Соответственно, к этому времени будет определено, продолжу я службу в Прикамье или нет. Здесь мне больше добавить нечего», - пояснил Павел Бухтояров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Бухтояров был назначен на должность прокурора Пермского края в феврале 2021 года. Трудовой путь в надзорном органе он начал в 2007 году, до этого служил в органах военной прокуратуры. С 2007 года занимал должность прокурора Республики Тыва. В 2012 году и до назначения в Прикамье возглавлял прокуратуру Кемеровской области – Кузбасса.