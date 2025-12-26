Переговоры держат на крючке

Россия и Япония не смогли договориться о ловле рыбы. Стороны ежегодно согласовывают квоты, виды морепродуктов и условия их добычи. Такие правила действуют с 1984-го в районе Южных Курил. По словам японского министра Норикадзу Судзуки, перспективы диалога остаются неясными — Токио намерен добиваться решения, которое защитит национальные интересы. Как отсутствие договоренностей скажется на российском рынке?

На этот вопрос ответил управляющий партнер Agro and food communcations Илья Березнюк: «Рынок Японии для нас с точки зрения импорта малозначителен. В последние годы речь шла о 0,04% поставок. В основном это морской гребешок, редкие виды осьминогов и так далее. Если говорить в денежном выражении, импорт составлял порядка нескольких миллионов долларов, что для многомиллиардного российского рыбного рынка — капля в море. Если бы продукция из Японии исчезла, например, завтра, то рынок бы этого не заметил.

Гораздо более зависим рынок Японии от российских поставок — 120-140 тыс. тонн российской продукции — прежде всего лососевые, крабы, морские ежи, все, что востребовано на внутреннем японском рынке. Японское новостное агентство Kyodo пишет о том, что отсутствие договоренностей ударит прежде всего по поставкам тихоокеанской трески, но речь идет об объеме до 1 тыс. тонн. Это не огромные объемы плюс в большей степени это риски для них. Я думаю, что дело в том числе в лососевых, потому что объемы их вылова в последние годы сокращались в силу естественных биологических причин. Мы это видим и по нашему внутреннему вылову. А для японского рынка лососевые — прежде всего нерка, кижуч, кета, горбуша — отчасти более высокомаржинальные виды дикой красной рыбы, которые для внутреннего рынка очень сильно важны».

Доступ японских рыболовецких судов к промыслу у Южных Курил фактически ограничен с 2022-го, когда Токио присоединился к антироссийским санкциям. Сторонам удалось договориться лишь спустя год и только по отдельным направлениям — добыче морской капусты у острова Сигнальный и взаимному рыболовству в исключительных экономических зонах. В этом году японские рыбаки получили право выловить в российских водах до 125 тонн лосося. За это они должны были заплатить российской стороне около 300 млн иен.

Стороны все же достигнут компромисса в ближайшие дни, считает ведущий научный сотрудник центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО Ран Виктор Кузьминков:

«Японцы всегда говорят о том, что они — дружественная сторона, но экономика для них дороже, поэтому в конечном счете всегда договариваются по рыбе и энергетике.

Для них это два важных вопроса. Они закрывают глаза на всю политику. Я думаю, что когда в 2022 году отказались от продолжения переговоров по мирному договору, тоже были проблемы, но все равно в итоге договорились. И здесь тоже договорятся, это вопрос времени, возможно, это произойдет за несколько дней до Нового года».

Между тем накануне в Москву прибыл депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Он планирует встречи с представителями Министерства иностранных дел и Росрыболовства. Среди тем — возможность продолжения промысла и поездок японцев на Курильские острова, в том числе для посещения могил.

Андрей Дубков