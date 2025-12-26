«Роза Хутор» приостановил продажу ски-пассов из-за отсутствия снега

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» ввел ограничения на продажу ски-пассов до 4 января 2026 года. Решение принято в связи с аномально теплым и бесснежным началом зимы. Однако синоптики обещают в ближайшее время похолодание и снегопады, это позволит открыть трассы курорта, заявили в пресс-службе компании.

С 29 декабря по 4 января катание будет доступно гостям отелей курорта, владельцам сезонных и годовых ски-пассов и райдерам, уже купившим многодневные ски-пассы на сайте курорта. Также — гостям, забронировавшим занятия с инструкторами.

«Погода корректирует наши планы, однако мы надеемся, что катание будет возможно все праздничные дни»,—- заявили в компании. По их словам, «Роза Хутор» продолжает ежедневный мониторинг метеорологических условий.

Горнолыжный курорт будет открывать трассы поэтапно, в зависимости от погодных условий. Как уточнили в пресс-службе, решение по открытию комплекса трасс будут приниматься по мере накопления достаточного объема естественного и искусственного снега. Технические службы курорта используют для подготовки склонов снежные пушки, включение которых осуществляется при устойчивой отрицательной температуре. Для работы искусственного оснежения необходимо, чтобы температура оставалась не выше -2,5°C.