Трех жителей Удмуртии обвиняют в создании нарколаборатории

Первомайский райсуд заключил под стражу трех жителей Удмуртии, обвиняемых в создании нарколаборатории и сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ст. 228.1 УК). Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

По данным следствия, обвиняемые построили нарколабораторию в виде бункера из железнодорожных контейнеров, и зарыли его на участке в одной из деревень Завьяловского района. В бункере они также хранили крупную партию наркотических веществ для последующей продажи.

Деятельность фигурантов пресекли сотрудники УФСБ по Удмуртии. УК РФ предусматривает по данной статье лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 млн руб. Обвиняемые и их защитники с ходатайством следователя не согласились и просили избрать более мягкую меру пресечения.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 25 февраля 2026 года.

Владислав Галичанин