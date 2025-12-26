Почти 600 тыс. человек посетили Музейный комплекс в Верхней Пышме в 2025 году

С начала 2025 года Музейный комплекс в Верхней Пышме принял почти 600 тыс. посетителей, сообщили в пресс-службе музея. За год коллекция комплекса пополнилась 1240 новыми экспонатами, кроме того было завершено 18 реставрационных проектов и проведено около 4 тыс. экскурсий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В течение года в музейном комплексе открылись три новые выставки: «Легенда о Jawa» в Музее автомобильной техники, зал штурмовой авиации и экспозиция «Битва в небе» в Музее авиации «Крылья Победы», «Карьерные гиганты» - в самом большом самосвале в мире — БелАЗ75710.

Особое внимание в 2025 году было уделено празднованию 80-летия Великой Победы. Торжественное шествие, посвященное этой дате, стало самым масштабным в истории комплекса – в нем приняли участие 60 единиц военной техники. В период майских праздников музей посетили около 65 тыс. человек, что в три раза превышает показатели прошлого года.

В настоящее время в музее ведется строительство Выставочного центра для орбитального космического корабля «Буран». Его открытие запланировано на начало 2026 года.

Полина Бабинцева