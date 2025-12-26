«Клиенты осознанно выбирают страховые компании»

Оформить каско теперь можно на неделю, на день и даже на час — ультракороткие полисы стали новым трендом на рынке автострахования. Как рассчитывается персональная скидка на страховку? И почему современный полис больше напоминает конструктор? Об этом ведущий “Ъ FM” Марат Кашин побеседовал с заместителем генерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимиром Храбрых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ингосстраха» Фото: Пресс-служба «Ингосстраха»

— Как изменилось поведение людей в страховании за последние годы? Что становится сейчас драйвером их более осознанного подхода к этому процессу?

— В последние годы значительно изменился автопарк машин. Сильно выросла средняя стоимость нового автомобиля, стоимость его содержания и сложность обслуживания также повысились. При этом аварийность, частота обращения в страховые компании упала. Фактор доверия к профессионализму страховщиков играет все большую роль. Да, число страховых случаев снизилось, но средний ущерб уже перевалил отметку в 240 тыс. руб. При этом средняя стоимость каско — менее 80 тыс. руб. Это означает, что польза страхования для владельца относительно стоимости только возросла. При наступлении страхового случая машину очень тяжело восстановить самостоятельно. В этом и есть профессионализм страховщика: решить данную проблему для клиента, а не просто осуществить быструю выплату. Клиенты, как мы видим, осознанно выбирают страховые компании, чтобы благополучно владеть автомобилями.

— Как сейчас решаются сложные вопросы, связанные с ремонтом? Например, когда нет оригинальных деталей под замену, когда они слишком дорогие или их нужно очень долго ждать. Стало ли нормой использование реплик или б/у запчастей? И как это законодательно регулируется?

— Действительно, изменение автопарка и ограничения отразились и на нашей отрасли. Средний срок ремонта значительно увеличился. Тут, к сожалению, есть сложности в первую очередь с новыми моделями, с логистикой. Поэтому большую часть времени занимает не сам ремонт, а ожидание запчастей. Мы поддерживаем постоянную связь с нашими клиентами, и в случае, если СТО не обозначила сроки ремонта, клиент может обратиться к нам.

— Как вы считаете, остается ли нервным момент оформления убытков для ваших клиентов? Или же сейчас, когда все можно сделать удаленно и быстро, этот процесс действительно стал проще для них? Например, часто ли приходится спорить по поводу конечной стоимости возмещения? И чаще выбирают компенсацию ремонтом или деньгами?

— Цифровые инструменты сейчас находятся на первом месте среди способов улучшить клиентский опыт. Там у нас и распознавание документов, и автоматическая оценка объектов, машин, удобная система оплаты и получение, и, конечно, главное для страховщика — сервисы быстрого и удобного урегулирования. В «Ингосстрахе» работает и развивается сервис заявления убытков по каско через мобильное приложение с получением направления на ремонт в СТО в течение часа. И доля урегулирования убытков через мобильное приложение превышает 50%. Все оформляется просто, быстро, доступно и удобно.

— Чем сейчас руководствуются люди, когда принимают решение о том, где страховаться? Я понимаю, что все читают отзывы, сравнивают на агрегаторах предложения от разных компаний, в блогах переписываются. Но какие еще есть варианты?

— Достаточно позвонить в компанию, и мы предоставим бесплатную консультацию. Более всего клиентов страшат скрытые условия, которые написаны мелким текстом в договорах. И отчасти это оправданный страх, поэтому нужно обращаться только за профессиональной поддержкой. Не все полисы одинаковые, и условия в них могут значительно отличаться. Цена не всегда является ключевым фактором для принятия решения. Поэтому экономия, допустим, в 500 руб. может привести к проблемам на этапе урегулирования убытков.

— Вы советуете начинающим автомобилистам приобретать полный каско. Но мы понимаем, что современный полис каско — это конструктор из разных опций, которые можно выбирать, и на чем-то можно сэкономить. На чем экономить точно не нужно? И какие из этих опций сейчас самые востребованные у вас?

— Как правило, выбирая набор опций, клиент, конечно, хочет получить максимальное выгодное соотношение цены и качеств. Более чем в 60% случаев выбирают риски полной гибели и угона — это база. Далее по популярности — ДТП по вине установленных или неустановленных лиц, других участников движения, не имеющих полиса ОСАГО. И, наконец, многие интересуются рисками стихийных бедствий.

— Что сейчас формирует тренды, что влияет на решения людей?

— В автостраховании мы видим распространение моделей по подписке, то есть клиенты выбирают подписку, а не оплату годового полиса, тем самым экономя свои расходы на страхование. Также один из трендов — это поминутное страхование.

— То есть, например, на день можно купить страховку, если предстоит какая-то дальняя поездка?

— На день даже много — на час. То есть ты садишься в машину и приобретаешь полис на свою поездку.

— Что заставляет людей страховаться на час? Можете привести примеры?

— Многие наши клиенты хранят свои машины на парковочных местах. И понятно, что, когда машины находятся на паркинге, риски каких-то внешних событий стремятся к нулю. И люди понимают, что им интересно страхование только тогда, когда есть вероятность возникновения риска. А когда возникает эта вероятность? Когда человек садится за руль и едет. И вот тогда он и приобретает, например, полис на время поездки.

— Какие еще есть похожие новые тренды?

— Смотреть не на объект страхования, а на клиента. И, по сути, у нас сейчас уже запущены проекты в «Ингосстрахе», когда оценка риска идет без привязки к транспортному средству, когда мы понимаем, что за клиент, сколько лет он у нас страхуется, какие у него поведенческие паттерны. Мы даем ему некий фикс по стоимости в части страхования машины по каско. Следующий момент — это выход все-таки за пределы страхования. Здесь очень важно нашим клиентам предоставлять не узкий сегмент страхования, но и все, что есть рядом со страхованием: консьерж-службы, эвакуация машины, сервис, проверка ТО, отправление на ТО.

— Какой главный совет вы дадите человеку, который впервые думает купить полис розничного страхования, может быть, каско или застраховать квартиру? На что смотреть в первую очередь, чтобы не ошибиться?

— Продают, как правило, все всё хорошо, а вот выплачивают не все всё хорошо. Поэтому смотрим, конечно же, на то, как компания урегулирует убытки, какие отзывы у компании есть в части урегулирования убытков, как работает дилерское сообщество.