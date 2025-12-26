Сорванная ветром вывеска с фасада ТРК «Норд» разбила петербурженке голову

Вывеску, рухнувшую на голову прохожей с фасада торгового комплекса «Норд», могло сорвать сильным ветром, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу УК «Адамант». Инцидент случился вечером 25 декабря, место происшествия немедленно оцепили. Состояние остальных вывесок сейчас проверяют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ

По словам очевидцев, вывеска магазина «Перекресток» разбила петербурженке голову. Медики оценили состояние пострадавшей как среднетяжелое. Ей оказали необходимую помощь и отпустили домой.

В «Адаманте» подчеркнули, что случившееся — в зоне ответственности гипермаркета, сотрудники которого крепили конструкцию на фасад. В Х5 Group пояснили, что устанавливают все детали проишествия и готовы оказать полное содействие как пострадавшей, так и правоохранительным структурам.

Андрей Маркелов