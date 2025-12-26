FT: состояние топ-10 миллиардеров в IT выросло на $550 млрд благодаря ИИ

С начала года совокупное состояние десяти богатейших технологических миллиардеров в США увеличилось на $550 млрд благодаря инвестициям в сферу искусственного интеллекта. Речь идет о строительстве центров обработки данных, разработке приложений, создании чипов и других продуктов, пишет Financial Times.

Список технологических миллиардеров США возглавил основатель Tesla, Space X и владелец xAI Илон Маск. Его состояние выросло с начала года на 49%, до $645 млрд. По оценкам Forbes, благодаря разработкам в сфере ИИ в этом году в список миллиардеров вошли более 500 новых людей по всему миру.

В секторе искусственного интеллекта в 2025 году наблюдалась рекордная активность, пишет издание. Инвесторы вложили в эту сферу более $200 млрд. В список миллиардеров Forbes по итогам 2025 года вошли 3028 людей со всего мира — это на 247 больше, чем в прошлом году.

Совокупное состояние богатейших людей мира в 2025 году достигло рекордного значения — $16,1 трлн. Это почти на $2 трлн больше по сравнению с 2024 годом. Лидером по числу миллиардеров стали США (902 человека), за ними следует Китай (516) и Индия (205).