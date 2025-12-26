В Оренбургском заповеднике в 2025 году родилось 30 жеребят лошади Пржевальского

В 2025 году в Центре реинтродукции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике родилось 30 жеребят. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Эксперты объясняют значительный прирост тем, что молодые кобылы вошли в репродуктивную фазу, образовали новые гаремы. Этому же способствовали благоприятные погодные условия: нежаркое лето и мягкая малоснежная зима.

Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii) представляет собой вид или подвид дикой лошади, который никогда не был приручен человеком. Имя животного связано с русским исследователем, путешественником и натуралистом Николаем Пржевальским (1839 — 1888), который в XIX веке впервые описал непарнокопытное.

Вид признан вымирающим, занесен в Красную книгу РФ и Международного союза охраны природы. Лошадь Пржевальского не встречается в естественной среде обитания. 75% мировой популяции вида содержатся в зоопарках, центрах разведения, заповедниках и полурезерватах в 35 странах. В России животное относится к приоритетным объектам федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Георгий Портнов