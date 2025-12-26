Экс-сотрудник МИД РФ Коновалов получил 12 лет за передачу США секретных данных

Мосгорсуд признал виновным в госизмене бывшего сотрудника МИД РФ Арсения Коновалова. Его приговорили к 12 годам строгого режима со штрафом 100 тыс. руб. за сотрудничество с американской разведкой. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Господина Коновалова задержали в марте 2024 года. По версии спецслужбы, дипломат во время командировки в США «инициативно передал американской разведке ставшие известными ему по службе секретные сведения».

Арсений Коновалов был вторым секретарем Генерального консульства России в Хьюстоне. Он работал в США с 2014 по 2017 годы.

Никита Черненко