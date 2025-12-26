В Ижевске вновь решили приватизировать МУП «ДРЭУ»

Ижевское МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» внесли в перечень подлежащих приватизации объектов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте муниципалитета. Предприятие занимается содержанием городских дорог и магистралей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты», панорама Фото: «Яндекс.Карты», панорама

В 2026 году власти Ижевска планируют получить за счет приватизации 23,96 млн руб. Контролировать ход приватизации поручено администрации города.

В списке приватизируемых объектов также оказалось коммунальное МУП «Спецдомоуправление». Оно обслуживает около 400 многоквартирных домов.

Напомним, в начале 2024 года гордумой Ижевска поднимались вопросы реорганизации этих двух компаний из МУП в ООО в ходе приватизации. Однако тогда депутаты не поддержали это решение, аргументировав это, в частности, тем, что ДРЭУ отвечает за «жизнеспособность города». В частных руках, по логике депутатов, предприятие может обанкротиться и развалиться.

Позже дорожное предприятие вновь вносили в Прогнозный план приватизации на 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс» по итогам прошлого года прибыль МУП выросла в 6,9 раз относительно 2023-го.

Владислав Галичанин