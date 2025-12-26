В Ижевске открылся новый ресторан сети «Вкусно — и точка»

Новый ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка» с кафе открылся на фудкорте в новой части торгово-развлекательного комплекса (ТРЦ) «Мой порт». Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в организации. Площадь точки — 200 кв. м. Предприятие реализует концепцию «Кафе» с выпечкой, кофе и десертами.

Фото: Пресс-служба ТЦ «Мой Порт»

Техническое открытие новой части ТРЦ состоялось вчера, 25 декабря. Здание находится на ул. Удмуртской, 255л. Площадь фудкорта составляет около 3 тыс. кв. м. Среди точек общепита — заведения Rostics, Старик Хинкалыч и Unagi sushi.

Это четвертый ресторан «Вкусно — и точка» в Ижевске. Другие точки находятся на ул. 10 лет Октября, ул. Баранова (возле ТРЦ «Молл Матрица») и ул. Ленина.

Евгений Щепелев