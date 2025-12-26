«Амкар» подписал двух новичков и продлил аренду нападающего

Воспитанник пермского футбола Максим Смольников заключил контракт с ФК «Амкар Пермь». Игроку 25 лет. В последние сезоны выступал в нижнетагильском клубе, где провел 67 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Еще одним новичком стал Михаил Малоземов. Он перешел в «Амкар» на правах аренды. Ему 19 лет, воспитанник Академии «Пари НН». Полузащитник выступал за вторую команду и за молодежку нижегородского клуба. В общей сложности он провёл 68 матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. Аренда рассчитана до конца 2026 года.

Также стало известно о продлении до июня следующего года аренды Артема Котика. 24-летний нападающий в прошедшем сезоне провел за «Амкар» 22 матча, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Он лучший бомбардир команды наравне с Даниилом Зуевым. В июне 2025 года Артем Котик был признан лучшим игроком месяца в команде, а его гол в заключительном туре в ворота «Динамо-Барнаул» был выбран болельщиками лучшим голом «Амкара» в этом году.