Мужчина с ножом и отбеливателем напал на сотрудников завода Yokohama в Японии

В префектуре Сидзуока в Японии неизвестный напал с ножом и токсичной жидкостью на сотрудников завода по производству шин Yokohama. Пострадали 14 человек, сообщила газета The Japan Times. Нападавший задержан.

Представитель экстренной службы Томохару Сугияма рассказал, что сообщение о нападении поступило примерно в 16:30 по местному времени. По данным ChannelNewsAsia, злоумышленник порезал восемь человек, а семерых облил, предположительно, отбеливателем. Восьмерых пострадавших госпитализировали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Местная полиция сообщила, что нападавшему 38 лет. При себе у него обнаружили противогаз. Издание Asahi Shinbun сообщило, что фигуранта зовут Масаки Кояма. Источник газеты отметил, что злоумышленник мог раньше работать на заводе.

