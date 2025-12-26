Генпрокуратура добилась возврата земель лесного фонда в Самаре государству

26 декабря кассационный арбитражный суд Поволжского округа (расположен в Казани) удовлетворил исковое требование Генпрокуратуры России о возврате в собственность государства земель лесного фонда Самарской области площадью более 8,1 тыс. га. Надзорное ведомство настаивало на отмене решения 11-го апелляционного арбитражного суда, который 10 марта 2009 года исключил участок, расположенный в границах Самары, из федеральной собственности.

Год назад Александр Хинштейн, на тот момент депутат Госдумы (ныне губернатор Курской области), в своем Telegram-канале указывал, что стоимость земель, о которых шла речь в иске, по его мнению, измеряется сотнями миллиардов рублей. «По оценке Ассоциации развития земельно-имущественных отношений, ущерб государству от выбытия лесов из федеральной собственности составил не менее 50 млрд руб., но это цифра явно занижена в десятки раз»,— сообщал господин Хинштейн.

Он также рассказал, что в 2008 году региональное минимущества подало иск к департаменту лесного хозяйства с требованием признать все леса на территории Самары землями поселений. Это давало возможность для их будущей застройки и коммерческого использования, снимало охранный статус. Областной арбитраж в иске отказал, а 11-й апелляционный это решение отменил и выступил на стороне истца.

Александр Александров