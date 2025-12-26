Киловатты сбились с пути

Экспорт электроэнергии из России продолжает снижаться: поставки в Китай за одиннадцать месяцев упали более чем на 63%, в то время как Казахстан закрепился в статусе крупнейшего импортера — на страну пришлось до 60% поставок. Российский оператор экспорта «Интер РАО» ожидает дальнейшего незначительного падения объемов. В грядущем году экспорт электроэнергии не восстановится, прогнозируют эксперты, а основными рынками останутся Казахстан и другие страны Центральной Азии.

В январе—ноябре текущего года экспорт электроэнергии из России в Китай рухнул на 63,5% год к году, до 298,5 млн кВт•ч, следует из местной таможенной статистики. В течение последних нескольких лет Китай был основным экспортным направлением для России, но поставки начали падать из-за дефицита мощностей на Дальнем Востоке. Общая стоимость поставок, по подсчетам “Ъ”, составила $13,5 млн, средняя цена установилась на уровне $0,045 за 1 кВт•ч. По данным «Интер РАО» (монопольный оператор экспорта—импорта), за девять месяцев этого года экспорт электроэнергии в КНР составил 300 млн кВт•ч.

Основным же рынком для экспорта электроэнергии стал Казахстан, где растет потребность в электроэнергии и мощности.

Из таможенной статистики республики следует, что за январь—октябрь экспорт составил 3,7 млрд кВт•ч, увеличившись на 10% год к году. Средняя цена 1 кВт•ч, по оценкам “Ъ”, могла составить $0,082. За первое полугодие потребление электроэнергии в республике составило 61,8 млрд кВт•ч, что выше аналогичного периода прошлого года на 3%. При этом дефицит электроэнергии в стране в 2031 году может составить 6,9 млрд кВт•ч.

По данным СКМ.ПРО, сальдо-переток электроэнергии (экспорт за вычетом импорта) из России в Казахстан за девять месяцев 2025 года достиг 1,8 млрд кВт•ч, или около 2% от энергопотребления республики. Экспорт в Казахстан, как правило, осуществляется днем, когда электростанции республики не могут закрыть внутренний спрос. В ночные часы, напротив, страна экспортирует электроэнергию в РФ. Так, за январь—сентябрь, по их подсчетам, Казахстан экспортировал в Россию 1,6 млрд кВт•ч, что объясняется превышением выработки станций в ночные часы над уровнем спроса. Эти объемы не учитываются при планировании на сутки вперед ни на российском рынке, ни в централизованных торгах Казахстана, уточняют в СКМ.ПРО.

В «Интер РАО» сообщили “Ъ”, что предварительно ожидается незначительное снижение экспорта, в основном из-за опережающего роста электропотребления в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, что привело к снижению объема экспортных поставок.

Основными направлениями поставки в последние годы остаются Казахстан и Монголия, а также южное направление, включающее Грузию, Турцию и другие страны региона, отмечают в компании.

Ранее глава компании Сергей Дрегваль прогнозировал снижение экспорта по итогам года в 4%. Общий экспорт электроэнергии за девять месяцев этого года составил 5,5 млрд кВт•ч, из которых на Казахстан пришлось 60%, на Монголию — 13%, а на Китай — лишь 5%. При этом основное падение экспорта наблюдалось по итогам 2024 года: тогда он снизился на 17,6%, до 8,5 млрд кВт•ч, что также было обусловлено уменьшением поставок в Китай из-за нехватки мощностей на Дальнем Востоке. Пока же полностью покрыть растущий спрос в регионе не удалось: как сообщали “Ъ” в «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы), потребление электроэнергии в ОЭС Востока с начала года увеличилось на 4,8%. Отпуск электроэнергии в ОЭС Востока по единой национальной электросети (ЕНЭС; включает все магистральные высоковольтные ЛЭП) за десять месяцев 2025 года вырос на 12% год к году, уточнили “Ъ” в «Россетях».

Сергей Роженко из Kept считает, что в 2026 году экспорт электроэнергии из РФ, скорее всего, стабилизируется на текущем пониженном уровне без заметного восстановления. Основными рынками, по его мнению, останутся Казахстан и другие страны Центральной Азии, тогда как поставки в Китай будут носить эпизодический характер и зависеть от водности и балансовых условий. «Существенного роста экспорта без новых межсистемных соглашений и сетевых инвестиций ожидать не стоит»,— прогнозирует аналитик.

Анна Тыбинь