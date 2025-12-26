В Татарстане направят 231,3 млн рублей на капремонт военкоматов

В Татарстане на проведение капитального ремонта зданий военных комиссариатов выделили 231,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Дороже всего обойдется капитальный ремонт здания военного комиссариата Актанышского муниципального района Татарстана в селе Актаныш. На эти цели предусмотрено 45 млн руб.

Кроме того, ремонт пройдет в 10 других зданиях военного комиссариата в Азнакаево, городе Бавлы, Нурлате, Мензелинске, Бугульме, Лениногорске, Нижнекамске, Чистополе, Набережных Челнах и Заинске.

Работы будут включать капитальный ремонт зданий и помещений, установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели, инвентаря и благоустройство прилегающих территорий. Их должны завершить до 1 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан». Источником финансирования служит бюджет Татарстана.

Анна Кайдалова