С 2026 года стоимость питания в школах Казани повысится

Стоимость комплексов питания в школах Казани с января повысится в среднем на 2–4 руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 2026 года меню свободного выбора будет стоить 93 руб. (ранее 89 руб.), комплекс — 66 руб. (ранее 63 руб.), завтрак или полдник — 45 руб. (ранее 43 руб.), отдельно суп — 21 руб. (ранее 20 руб.).

Рост цен на школьное питание в Казани составит 4,5–5%, что ниже роста потребительских цен. Этого удалось достичь благодаря закупкам больших объемов продуктов через тендеры напрямую у производителей. Доля местных поставщиков в общих закупках продуктов для детского питания составляет около 80%.

Отмечается, что стоимость школьного питания в Казани — одна из самых низких по сравнению с другими городами-миллионниками.

Анна Кайдалова