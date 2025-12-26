Саратовские школьники с понедельника уйдут на досрочные каникулы из-за ОРВИ

В Саратове с 29 декабря школьники переходят на досрочные каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном минобре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за роста заболеваемости ОРВИ саратовские школьники уходят на каникулы

Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» Из-за роста заболеваемости ОРВИ саратовские школьники уходят на каникулы

Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»

Ведомство, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, предложило всем школам и учреждениям дополнительного образования региона начать каникулы. Соответствующие указания разосланы в муниципальные районы области.

Ранее в этом месяце сообщалось о закрытии школ и техникумов на карантин по ОРВИ с 19 по 26 декабря. Решение об отмене занятий принято на основании анализа текущей эпидемиологической обстановки. Родителям рекомендовано минимизировать посещение детьми мест массового скопления людей и усилить меры профилактики. Информацию о возобновлении учебного процесса будут публиковать в официальных источниках.

Нина Шевченко