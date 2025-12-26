Рождественский концерт, Данила Козловский, АК-47 и «Волшебные кошки Куклачева»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать АК-47 и TGK и джазовые вариации на советские мелодии. В музеях — увидеть выставку Виктора Оборотистова «Путешествие в лето» и семейный сервиз Бориса Ельцина. В театральных пространствах — побывать на спектаклях «Frank» с Данилой Козловским, «Сюрприз» с Мариной Федункив и «Лучший Новый год. Новогодний спектакль для взрослых». В кино — посмотреть шедевры черно-белого Голливуда с субтитрами, фильм «Пятый элемент» и режиссерскую версию «Стиляг». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») в новогодние каникулы можно посетить традиционный рождественский концерт. Программа погружает зрителей в атмосферу дворянского дома. В первом отделении — фрагменты из классических опер, которые сопровождают подготовку героев к балу. Во втором показаны чувства, которые переживают потомки героев, и музыкальный язык становится более современным и разнообразным. Билеты — от 3 тыс. до 12 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 28 декабря выступят АК-47 и TGK, у которых проходит большой совместный тур. Популярные треки исполнителей — «Картель», «Фром Москоу», «Оля Лукина». Билеты — от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

В клубе EverJazz 2 января выступит секстет Дягина-Рудовского и Александра Рейн с посвящением певице Саре Воан. Зрители услышат симбиоз классической музыки, джаза, блюза и рока. Билеты — от 1,1 тыс. до 1,3 тыс. руб.

В Ельцин-центре 3 января пройдет выступление трио Александра Рудковского «Советское кино и джаз». Знакомые мелодии из культовых советских фильмов в интерпретации коллектива соединяются с джазовыми импровизациями. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться заранее.

Выставки и экскурсии

В Музее андеграунда работает выставка Виктора Оборотистова «Путешествие в лето». На ней представлены картины, выполненные в сочных, экспрессивных цветах, которые посреди холодной уральской зимы помогают ненадолго окунуться в лето. В экспозицию включены работы из путешествий художника, картины последних лет. Билеты — 400 руб. полный и 200 руб. льготный.

В Музее Бориса Ельцина с 23 декабря по 18 января работает выставка-ротация «Хрустальный праздник: посуда новогоднего стола». Музей планирует рассказать об истории праздника «через тарелки и фужеры, салфетки и салатницы, кружки и чашки, вилки, ложки и ножи». Центром экспозиции станет бордовый семейный сервиз первого президента России Бориса Ельцина. Вход по билетам в музей.

В выставочном центре «Синара Арт» 3 января открывается выставка «Сказке быть! Мастера сказочной графики». На ней представят более 100 оригинальных работ из коллекции музея дизайна «Основа». Через книжную графику можно будет проследить, как формировался образ русской сказки. Экспозицию дополняют инсталляции по мотивам произведений.

В Ельцин-центре с 3 января проходят экскурсии «Невозможно представить: 10 лет в Центре» по выставке, посвященной 10-летнему юбилею Ельцин-центра. Гости смогут узнать «изнутри» историю становления институции и понять для себя, какую роль она играет в жизни города сейчас и как она ее обрела. Экскурсии проводят директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина и программный директор Ельцин-центра Илья Смирнов. Билеты — 250 руб.

В культурно-выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 28 декабря и 4 января пройдут кураторские экскурсии по выставке «НЕформат. Современная книга художника». На выставке представлены произведения более 80 российских художников, которые являются одновременно иллюстраторами, дизайнерами и авторами собственных книг. Куратор выставки Татьяна Галеева расскажет о наиболее интересных экспонатах. Среди них — книга-объект, книга-свиток, раскладушка, портфолио и медиакнига. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Спектакли и шоу

В Ельцин-центре с 31 декабря по 8 января показывают спектакль «Лучший Новый год. Новогодний спектакль для взрослых». По утверждению создателей, он должен стать «терапевтичной елкой» для взрослых. Постановка расскажет о суете, проблемах и переживаниях, которые обычно бывают перед Новым годом. Билеты — от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

В Ельцин-центре с 31 декабря по 2 января показывают детский спектакль «Сказка о сером Льве». Он о том, как зверята перестали общаться со львенком, потому что он был не золотистым, а сереньким. Он отправляется искать толстого тигра, который поможет ему поменять цвет, но по пути находит и ответ на вопрос о том, что важнее: золотистая шерстка или золотое сердце. Билеты — 1 тыс. руб.

В Музее наивного искусства 3 января пройдут поэтические чтения «Поэтический бестиарий». Современные поэты прочтут произведения, посвященные как реальным, так и вымышленным животным, мифическим созданиям и символическим образам, живущим в нашем воображении. Вход — 200 руб. по обычному билету и 100 руб. по льготному.

Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) с 3 по 5 января пройдет шоу волшебных кошек Куклачева, которое представит Владимир Куклачев, сын Юрия Куклачева. Театр кошек покажет представление, в котором участвуют более 50 кошек и собак. Билеты — от 700 до 3 тыс. руб.

На УГМК-Арене 4 января покажут ледовую сказку «Алиса в Стране чудес». Профессиональные фигуристы в образах Алисы и ее сказочных друзей представят яркую танцевальную программу с элементами ультра-си, а дополнят впечатление спецэффекты и видеопроекция. Билеты — от 1,5 тыс. до 4 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 4 января покажут спектакль «Сюрприз» с Мариной Федункив в главной роли. В центре сюжета — две очень разные женщины, которые пытаются стать подругами, несмотря на свои различия. Однако на их пути встречается мужчина, который ставит их общение под угрозу. Билеты — от 1,6 тыс. до 6 тыс. руб.

В МТС Live Холле 4 января пройдет моноспектакль «Frank» с Данилой Козловским в главной роли. Это одновременно музыкальное шоу и личная история исполнителя, рассказанная и даже спетая от первого лица. Билеты — от 4 тыс. до 10 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 27 и 29 декабря показывают фильм Люка Бессона 1997 года «Пятый элемент» на английском языке с субтитрами. Действие происходит в 2257 году. Главный герой — бывший секретный агент — случайно сталкивается с инопланетянкой Лилу, которая оказывается единственной, кто может спасти человечество. Вместе они пытаются предотвратить межгалактическую войну. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 28 декабря покажут режиссерскую версию фильма «Стиляги» Валерия Тодоровского. По сюжету картины образцовый комсомолец помогает бороться со стилягами, однако все меняется, когда он в подпольном танцевальном клубе знакомится с девушкой, в которую влюбляется. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 3 января покажут фильм Джорджа Кьюкора «Филадельфийская история» (1940) на английском языке с субтитрами. Это черно-белая мелодрама о разведенной красавице, которая готовится выйти замуж. Однако незадолго до этого события появляется ее бывший муж в компании корреспондентов, которые собираются осветить ее брак в желтой прессе. Билеты — 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра 2 января показывают фильм Эрнста Любича «Магазинчик за углом» (1940) на английском языке с субтитрами. В центре сюжета черно-белого фильма — роман между работником магазина и девушкой, которую он никогда не видел, потому что познакомился с ней по переписке. Билеты — 400 руб.

Подготовила Анна Капустина