«Иджара-Лизинг» профинансировала сделки на 1 млрд 300 тысяч рублей в 2025 году

ООО «Иджара-Лизинг» с начала года профинансировала сделки на 1 млрд 300 тыс. руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил директор компании Ильнур Садртдинов.

Сейчас в портфеле «Иджара-Лизинг» около 180 действующих договоров, что стало рекордным показателем для компании. По его словам, результаты более чем вдвое превышают прошлогодние.

Господин Садртдинов сообщил, что рост показателей связан с участием в эксперименте по развитию исламских финансов, к которому компания подключилась в 2024 году. Инвестиционный портфель увеличился в том числе за счет привлечения субсидированных средств: 330 млн руб. от Инвестиционно-венчурного фонда и еще 150 млн руб. от Ак Барс Банка.

Он также отметил, что интерес к исламским финансовым продуктам продолжает расти.

ООО «Иджара-Лизинг» предоставляет лизинг спецтехники, грузового и легкового транспорта, а также различного оборудования. Наибольшим спросом, по словам руководителя, пользуется спецтехника.

Анна Кайдалова