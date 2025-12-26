Доля «Сбытового холдинга» в капитале «Саратовэнерго» перешла «Интер РАО»

«Актив-Энергия», входящая в структуру «Интер РАО ЕЭС», увеличила свою долю в капитале «Саратовэнерго» до 26,573%, получив пакет акций «Сбытового холдинга» («Т Плюс»), который вышел из состава акционеров. Об этом сообщили в «Саратовэнерго».

Сделка увеличила долю «Актив-Энергии» в обыкновенных акциях с 9,238% до 18,4761%. В сбытовой компании подчеркивают, что все акции «Саратовэнерго» являются голосующими, так как дивиденды по привилегированным акциям за 2024 год так и не были выплачены. В результате «Интер РАО ЕЭС» теперь контролирует 83,5446% голосующих акций саратовского энергосбыта.

Ранее, 22 декабря, стало известно, что группа через «Интер РАО Капитал» и «Актив-Энергию» довела долю подконтрольных акций до 83,5%. На основании этого 18 декабря «Актив-Энергия» направила обязательное предложение о выкупе ценных бумаг у остальных акционеров. Оферта касается 343,7 млн обыкновенных и около 702,6 млн привилегированных акций, что составляет 7,07% и 47,05% соответствующих категорий бумаг. Уставный капитал «Саратовэнерго» состоит из 4,87 млрд обыкновенных и 1,49 млрд привилегированных акций.

«Саратовэнерго» обслуживает более 21 тысячи юридических лиц и свыше 700 тыс. бытовых абонентов в Саратовской области.

Нина Шевченко