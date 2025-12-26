В ДНР обезвредили стрелявшего из автомата в супермаркете

В Петровском районе Донецка неизвестный устроил стрельбу в супермаркете. Полицейские задержали нападавшего, сообщили в управлении МВД по ДНР. Пострадавших нет.

Происшествие произошло вечером 25 декабря. На видео, опубликованном МВД, видно, как неизвестный входит в супермаркет и достает автомат Калашникова. После этого он начинает беспорядочно стрелять. Сообщалось, что мужчина взял заложников.

Прибывшие на место полицейские обезвредили злоумышленника. Мотивы стрелявшего выясняются. Руководство МВД по республике намерено обратиться в главное управление ведомства о награждении полицейских, участвовавших в задержании.

Никита Черненко