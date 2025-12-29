«Эстрадный театр» скончавшегося пермского фокусника ликвидируется

ООО «Эстрадный театр Иллюзион Владимира Данилина» находится в процессе ликвидации. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в «СПАРК-Интерфакс» 2 декабря. Общество действовало с февраля 2025 года. Единоличной владелицей и гендиректором является Ирина Данилина, супруга народного артиста РСФСР, экс-депутата краевого заксобрания Владимира Данилина, скончавшегося в конце 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Данилин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Данилин

Согласно Rusprofile, на данный момент госпожа Данилина также является директором АНО «Социально-культурное объединение “Искусство Прикамья”». Кроме того, ей принадлежит 100% в ООО «Фокус», занимающемся розничной торговлей алкогольными напитками.

Напомним, 30 декабря 2024 года на 74-м году жизни умер иллюзионист и бывший депутат краевого ЗС Владимир Данилин. Как иллюзионист, господин Данилин провел множество гастролей, в том числе в Афганистане, за что был награжден медалью. В 1991 году получил Гран-при Всемирного конгресса иллюзионистов. В 2003 году Владимир Данилин стал почетным гражданином Перми, а в 2011-м был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края. Господин Данилин также был владельцем ресторана-театра, который он назвал в честь себя.

Директор иллюзионного театра и музея им. Владимира Данилина Глафира Решетникова пояснила, что ликвидация указанного ООО ни в коем случае не означает ликвидацию театра. «Он не только продолжает свою работу, но и активно развивается. В этом месяце и в январе следующего, 2026 года, в театре и музее пройдут различные новогодние и праздничные мероприятия как для взрослой публики, так и для детей», - рассказала госпожа Решетникова. По ее словам, ликвидация компания, а также регистрация нового ООО «Фокус» связана исключительно с получением лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией.