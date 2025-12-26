В Янаульском районе отремонтировали дорогу после протеста прокуратуры

Прокуратура Янаульского района выявила нарушения в содержании участка дороги Уфа — Бирск — Янаул. В ходе проверки установлено, что на трассе регионального значения, обслуживаемой ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан», имелись серьезные повреждения дорожного покрытия, которые не устранялись своевременно. Состояние дороги создавало угрозу безопасности граждан и повышало риск возникновения ДТП. Прокуратура потребовала от руководителя учреждения устранить выявленные недостатки.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, проведен ремонт участка дороги, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Олег Вахитов