ФСБ изъяла тысячи поддельных документов у свердловского преступного синдиката

В Свердловской области силовики пресекли деятельность преступного синдиката, занимавшегося изготовлением и сбытом поддельных документов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе межрегиональной спецоперации правоохранители изъяли более 50 тыс. фальшивых паспортов, дипломов, водительских удостоверений и медицинских справок. Общий доход преступников составил свыше 2,6 млрд руб.

Преступная сеть использовала более 200 интернет-ресурсов для распространения поддельных документов, осуществляя доставку посредством почтовых отправлений и курьерских служб. Подпольные типографии были организованы в жилых и промышленных помещениях.

«Фальсифицированные документы предоставляют злоумышленникам возможность скрыть свою истинную личность. Каждая операция по пресечению подобной противоправной деятельности имеет стратегическое значение для поддержания правопорядка и стабильности не только нашего региона, но и государства в целом»,— отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

По данным МВД России, в результате проведенной операции в нескольких регионах РФ, 14 подозреваемых заключены под стражу, в отношении еще 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

