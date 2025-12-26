В Башкирии отремонтировали дороги к туристическим объектам

В Башкирии в этом года было отремонтировано более 75 км дорог, соединяющих населенные пункты с туристическими объектами, сообщила пресс-служба минтранса республики. Работы завершены на девяти участках, включая трассы Уфа – Инзер – Белорецк, Белорецк – Учалы – Миасс и другие.

Ремонтные работы проводились в Абзелиловском, Белорецком, Ишимбайском, Кармаскалинском, Учалинском, Хайбуллинском, Салаватском и других районах Башкирии, пояснили в министерстве. Эти территории являются ключевыми с точки зрения развития туризма и располагают значительным количеством природных достопримечательностей и мест отдыха.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова отметила, что данные направления характеризуются высокой интенсивностью движения, поэтому специалисты постоянно контролируют их состояние.

Олег Вахитов