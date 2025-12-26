Росприроднадзор не смог обязать компанию закрыть часть полигона под Бирском

Абитражный суд Башкирии отказал Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора в иске к ООО «Экоакватория» о закрытии первой очереди мусорного полигона под Бирском (в 1,2 км от трассы Уфа — Янаул). Кроме того, ведомство требовало от компании, являющейся оператором полигона, в течение года рекультивировать объект. Против удовлетворения требований, кроме ответчика, выступили третьи лица — собственник полигона ООО «Табигат» и Бирская межрайонная прокуратура.

Из материалов дела следует, что свалка из двух котлованов вместимостью 390,3 тыс. куб. м эксплуатируется с 2005 года, а с 2023 года ее арендует «Экоакватория». Первая очередь вмещает 140,1 тыс. куб. м.

Суд не нашел в доводах истца сведений о том, что полигон используется с нарушениями. Также не было представлено информации о заполнении одного из двух котлованов. Кроме того, говорится в решении, возможность отдельного вывода из эксплуатации одной очереди полигона и рекультивации участка проектом не предусмотрена.

Майя Иванова