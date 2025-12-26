При взрыве в сирийской мечети погибли пять человек

При взрыве в мечети имама Али в сирийском городе Хомсе погибли пять человек, еще 21 получил ранения. Об этом агентству SANA сообщил директор службы экстренной медицинской помощи в чрезвычайной ситуации при министерстве здравоохранения Сирии Наджиб Аль-Наасан.

По предварительным данным, в мечети были заложены взрывные устройства, которые впоследствии сдетонировали, сообщил агентству источник в службах безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили мечеть. На данный момент подозреваемые не установлены.