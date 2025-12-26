УФАС: Рыбинскэлектротранс завышал цены для операторов связи

Ярославское межрегиональное УФАС России признало АО «Рыбинскэлектротранс» виновным в завышении цен и дискриминации операторов связи при предоставлении опор контактной сети для размещения волоконно-оптических линий связи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольный орган выяснил, что организация занимает доминирующее положение на рынке по размещению кабеля в городе и установила «необоснованно высокую плату» для операторов связи. «Расчеты себестоимости, представленные АО "Рыбинскэлектротранс", были признаны необоснованными, поскольку включали затраты на обслуживание всей троллейбусной сети, а не только на услуги, предоставляемые операторам связи»,— сообщили в МУФАС.

Также антимонопольный орган установил, что тарифы для разных операторов различаются без экономического обоснования. «Что создавало неравные условия для ведения бизнеса»,— обратили внимание в ведомстве.

МУФАС обязало организацию прекратить нарушение и установить экономически обоснованную и единую плату для всех участников. Материалы передали уполномоченному лицу для возбуждения в отношении компании дела по ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).