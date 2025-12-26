Подростка, убившего своих родственников, отправили на девять лет в колонию

Пермский краевой суд признал 16-летнего жителя Перми виновным в убийстве родственников и приговорил к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как установило следствие, 12 мая 2025 года юноша, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил совершить убийство своих бабушки и дяди. Взяв нож, он умышленно нанес по несколько ударов своим родственникам. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.