НОВИКОМ предоставит финансирование Группе компаний «Доброфлот»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) предоставит финансирование крупнейшему рыбопромышленному холдингу Дальнего Востока - Группе компаний «Доброфлот». В декабре стороны подписали соглашение об открытии кредитной линии на сумму 500 млн рублей. Полученные средства позволят обеспечить стабильную работу компании и дальнейшее развитие ее производственных мощностей.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Подписанное соглашение стало первым практическим шагом в реализации договоренностей, достигнутых на полях Восточного экономического форума. В дальнейшем НОВИКОМ и ГК «Доброфлот» планируют расширять взаимодействие и развивать долгосрочное партнерство.

«Поддержка системообразующих предприятий реального сектора является одним из ключевых приоритетов НОВИКОМа. Наш банк имеет большой опыт применения собственных продуктов и мер господдержки для каждого конкретного случая. С учетом отраслевой специфики и задач компании мы сформировали оптимальное кредитное решение, которое позволит Группе компаний «Доброфлот» сохранить финансовую устойчивость и продолжить динамичное развитие», – заявил старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов.

Группа компаний «Доброфлот» – один из крупнейших рыбопромышленных холдингов с полным производственным циклом «от моря до прилавка». Компания известна как производитель рыбных консервов и свежемороженой рыбной продукции. Холдинг располагает собственным флотом и реализует продукцию через крупнейшие торговые сети по всей стране.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru, с позитивным прогнозом: АКРА «АА- (RU)», НРА «АА|ru|». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* * * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»