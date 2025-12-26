Китай ввел санкции против 20 оборонных компаний США из-за продажи оружия Тайваню

Власти Китая ввели санкции в отношении 20 военно-промышленных компаний США в качестве ответных мер из-за продажи оружия Тайваню. Заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел КНР.

«Недавно Соединенные Штаты объявили о крупномасштабной продаже оружия Тайваньскому региону Китая, что серьезно нарушило принцип “единого Китая” и три совместных коммюнике между КНР и США»,— указано в заявлении китайского МИД. В ведомстве сообщили, что США серьезно вмешались во внутренние дела Китая и нанесли ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.

Санкции введены в отношении компаний Northrop Grumman Systems Corporation, L3 Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Dedrone Holdings, Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Rhombus Power Inc. и Lazarus Enterprises.

Кроме того, КНР ввела санкции в отношении высших должностных лиц в некоторых из перечисленных компаний. Им запрещен въезд, их активы и имущество в Китае, при наличии, будут заморожены, а китайским компаниям запрещено сотрудничать с ними.